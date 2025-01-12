FA Cup'ta 1933'ten bu yana bir ilk: Manchester City farklı kazandı
FA Cup 3. turunda Manchester City sahasında Salford City'yi 8-0 yendi. İngiliz devi 1933'ten beri ilk kez bir FA Cup mücadelesinde 8 gol attı.
Kaynak: Spor Servisi
FA Cup'ın 3. turunda Manchester City ve İkinci Lig takımı Salford City, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.
İngiliz devi mücadeleyi 8-0 kazandı.
City'nin gollerini Doku (2) , Mubama, O'Reilly, Grealish, McAtee (3) attı.
Manchester City kupada üst tura yükseldi.
Opta verilerine göre Manchester City, 1933 yılından beri ilk kez bir FA Cup maçında 8 gol attı.
Günün sonuçları şu şekilde:
Birmingham 2-1 Lincoln
Bristol 1-2 Wolves
Middlesbrough 0-1 Blackburn
Liverpool 4-0 Accrington
Leicester 6-2 QPR
Bournemouth 5-1 West Brom
Brentford 0-1 Plymouth
Chelsea 5-0 Morecambe
Exeter 3-1 Oxford
Norwich 0-4 Brighton
Nottingham 2-0 Luton
Reading 1-3 Burnley
Sunderland 1-2 Stoke
Leeds 1-0 Harrogate
Coventry 2-1 Sheffield