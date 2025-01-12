FA Cup'ta 1933'ten bu yana bir ilk: Manchester City farklı kazandı

FA Cup'ın 3. turunda Manchester City ve İkinci Lig takımı Salford City, Etihad Stadyumu'nda karşılaştı.

İngiliz devi mücadeleyi 8-0 kazandı.

City'nin gollerini Doku (2) , Mubama, O'Reilly, Grealish, McAtee (3) attı.

Manchester City kupada üst tura yükseldi.

Opta verilerine göre Manchester City, 1933 yılından beri ilk kez bir FA Cup maçında 8 gol attı.

Günün sonuçları şu şekilde:

Birmingham 2-1 Lincoln

Bristol 1-2 Wolves

Middlesbrough 0-1 Blackburn

Liverpool 4-0 Accrington

Leicester 6-2 QPR

Bournemouth 5-1 West Brom

Brentford 0-1 Plymouth

Chelsea 5-0 Morecambe

Exeter 3-1 Oxford

Norwich 0-4 Brighton

Nottingham 2-0 Luton

Reading 1-3 Burnley

Sunderland 1-2 Stoke

Leeds 1-0 Harrogate

Coventry 2-1 Sheffield