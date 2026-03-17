Fabienne Erni turne kapsamında Türkiye'ye geliyor

Eluveitie ve Illumishade gruplarından tanıdığımız, İsviçre’nin metal dünyasına kazandırdığı en güçlü seslerden biri olan Fabienne Erni, çok özel bir solo turne kapsamında Türkiye’ye geliyor. Erni, büyüleyici vokali ve çok yönlü müzisyenliğiyle 12 Mayıs’ta Ankara Tosca Play ve 13 Mayıs’ta İstanbul Blind sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

FABİENNE ERNİ KİMDİR?

Kariyerinin en büyük adımını, folk metal devi Eluveitie’nin vokali ve arpisti olarak atan Erni, kısa sürede türün en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Ardından kurucusu olduğu modern metal grubu Illumishade ile sınırları aşan bir müzikal vizyon ortaya koydu. Whitney Houston ve Celine Dion gibi dev isimlerden aldığı ilhamı, İsveç’in kuzeyinde ve Kopenhag’daki müzik eğitimleriyle harmanlayan sanatçı; hem teknik hem de duygusal derinliği yüksek vokaliyle tanınıyor.

YENİ BİR BÖLÜM: SOLO KARİYER VE TÜRKİYE KONSERLERİ

Napalm Records sanatçısı Erni, Eluveitie ile dünyayı turlamaya devam ederken, 2025 itibarıyla kişisel sanat vizyonunu yansıtan solo projesinin kapılarını araladı. 2026 başında yayımlanan "Ritual" adlı EP gelecekte dinleyicileri nelerin beklediğinin fragmanı niteliğinde. Türkiye'nin de dâhil olduğu konser serisi, sanatçının müzikal evrenini yakından tanımak isteyenler için eşsiz bir fırsat.

Bugüne kadar Feuerschwanz, Mortemia ve The Dark Side of the Moon gibi pek çok önemli projeye sesiyle hayat veren Fabienne Erni, Türkiye’deki ilk performanslarında hikâye anlatıcılığının ön planda olduğu bir seçki sunmaya hazırlanıyor.