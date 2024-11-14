Fabrika sahibi, 15 ile 17 yaşındaki çocuğa dava açmıştı: Doğasını koruyan çocuklar kazandı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır, Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında Muğla Çimento A.Ş tarafından yapılmak istenen çimento fabrikasına karşı mücadele sürüyor.

Geçtiğimiz yıl bölgedeki fabrikanın yapımına karşı eylem yapan aralarında iki çocuğun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 15 ve 17 olan iki çocuk serbest bırakıldı.

9 kişi ise kendileri açılan davadan beraat etmesinin ardından Muğla Çimento A.Ş sahibi Cemal Karakurt, ‘görevi yaptırmamak için direnme ve çalışma hürriyetinin ihlali’ni gerekçe göstererek iki çocuğa karşı dava açtı. Jandarma da davaya müdahil oldu.

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme iki çocuğuna da beraatına karar verdi. Mahkeme, Anayasa'nın 34. maddesinde herkesin toplantısında ve gösteri yürüyüş yapma hakkına dikkat çekerek, “Üzerlerine atılan suçun yasal unsurları oluşmadığı anlaşılmasından ayrı ayrı beraatine karar verildi” denildi.

Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy yaptığı açıklamada, “Çocuklar, çimentocu patronun ve jandarma komutanının haklarında açtığı davayı kazandı. Bildiğimiz üzere geldiğimiz son noktada mahkemeyi köylüler ve Muğla halkı kazanmış ve ikinci ÇED raporunu da iptal ettirmiş olmasına rağmen, geçerli bir ÇED raporları varmışçasına ‘eksik tamamlayıp geleceğiz’ maddesine dahil olmaya çalışıyorlar, bizlerin ve bütün Muğla’nın hukuk yoluyla edindiği bu kazanımı hukuksuz Ali Cengiz oyunlarıyla, yaptım oldu tavrıyla elimizden almaya çalışıyorlar. Bilirkişilerin hepsinin burada fabrika kurulması hukuksuzdur dediği bir ÇED raporunda neyi düzelteceksin? Zeytinlikleri ortadan kaldıracaksan o da suç. Dün bütün para babaları toplanmışlar ve nasıl yeşil badana yaparız, bu imkânsız ve hukuksuz projeyi nasıl hukuk önünde kaybetmemize rağmen hayata geçirebiliriz, çevreci proje diye nasıl yutturabiliriz diye toplantı yapmışlar” dedi.

SONUNDA İYİLER KAZANIR

Özsoy şunları dile getirdi: “Çocuklara açtıkları davayı kazanmış olsalar ne kazanacaklardı? O çocuklar hapis cezası alsalar, ıslah evine gönderilseler mutlu mu olacaklardı? Evet olacaklardı ki denediler. Son gelişmelerle birlikte o dalga geçtiğimiz romantik akım Yeşilçam Türk filmlerini solda sıfır bırakacak bir süreç haline geldi hakikaten. Hani kötü patronlar halka zulmeder, polis gönderir kapına evden çık yıkıyorum diye, ne mahkeme kararı dinler ne başka bir şey, hatta yeri gelince başka patronlarla da birleşirler hep beraber köylülere zulmederler, hapse attırırlar falan… Yalnız biz gerçekten yaşıyoruz bu filmi, aynı olaylar gerçekleşiyor, gülerdik hep ama doğruymuş. Yalnız unutmayın bir de güzel yanı vardır o filmlerin, çok cefa çekerler, zorlanırlar, dayak yerler, hapse girerler ama sonunda iyiler kazanır, filmin sonunda kötü patronlar değil, direnen köylüler ve halk kazanır.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında kalan 7 bin 751 dönümlük arazide Muğla Çimento şirketi tarafından yapılmak istenen fabrikaya karşı yurttaşlar bir mücadele başlattı. Şirket 3 Nisan tarihinde bölgeye iş makineleri gönderdi. Bölgede yaşayan yurttaşlar ise araçları bölgeye geçirmeyerek yolu kapatarak yaşam nöbetine başladı. 8 Nisan günü ise jandarma ekipleri tarafından yurttaşlara müdahale edildi. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.