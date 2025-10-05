Fabrika teşvik ile büyümüş!

Melisa AY

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) dün sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

TN Maleik Petrokimya'da meydana gelen patlamada Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA'ya verdiği demeçte fabrikada yangın veya patlama olmadığını söyledi.

Vali, 2 işçinin yaşamına mal olan iş cinayetlerini "Bakım esnasında yaşanan iş kazası" diyerek yorumladı.

6 KALEMLİK DEV AYRICALIK

BirGün'ün ulaştığı bilgilere göre iş cinayeti, kaynak yapıldığı sırada silolarda meydana gelen patlamanın sonucunda gerçekleşti. Emek düşmanı kimliğiyle bilinen fabrika, devlet teşvikiyle kuruldu. TN Maleik, 15 Ekim 2022 günü Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik paketiyle, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla desteklendi. 6 kalemlik dev teşvik paketinin içinde, işçinin maaşından doğrudan kesilen SGK priminin, işveren düşen tutarından 10 yıl süreli muafiyet de bulunuyor. İşverenin SGK priminin kendi payına düşen kısmı 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasına rağmen patronun doğrudan ve taşeronlarla istihdam ettiği işçilere geç maaş ödediği biliniyor. Patrona ayrıca, ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi sağlandı. TN Maleik'in yatırımdan elde edilen kazançlarda yüzde 100 vergi indirimi uygulanırken yatırımcı katkı oranı yüzde 85 olarak belirlendi. Uzman personel giderlerini 80 milyon TL’ye kadar devlet öderken fabrikanın enerji giderleri de teşvik kapsamında bulunuyor. Fabrikanın 10 yıllık enerji giderlerinin yüzde 50’si, 100 milyon TL’yi aşmamak üzere devletçe karşılanıyor.