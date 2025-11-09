Fabrika yangınında hayatını kaybeden Dikan'ın eşi: Eşime işe gitme dedim, patronlar kapıya geldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde meydana gelen yangında 2’si çocuk 6 kadın işçi hayatını kaybetti.

Evrensel'e konuşan, hayatını kaybeden 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Esma Dikan’ın eşi “2 ay önce eşime ‘işe gitme artık’ dedim, patronlar kapıya geldiler. ‘Senin eşin iyi çalışıyor, bize lazım, sigortasını da yapacağız’ dediler. Ama bir türlü sigorta yapmadılar" dedi.

Eşi Aytekin Dikan, yaşananları şöyle anlattı:

“Çocuklar evdeydi o esnada. Ben bugün mesaiye kalmasın dedim. Geldik buraya, mesai olduğu için evde kalsın gitmesin demiştim. Ben dahil şikayet ettim, kimse bir şey yapmadı. Burada çalışanlara da söyledim, ‘yangın merdiveni yok’ dedim, ‘yanıcı madde’ dedim. Burada 7-8 kişinin sigortası var, gerisinin yok. 2 ay önce bir gün ‘işe gitme artık’ dedim, kapıya geldiler. ‘Senin eşin iyi çalışıyor, bize lazım, sigortasını da yapacağız’ dediler. Ama bir türlü sigorta da yapmadılar.

Ben 20 bin lira kira veriyorum, üç çocuğum var. Asgari ücretle çalışıyorum, bu durumda olmasam eşimin burada çalışmasına izin vermezdim. Geçim derdinden.”