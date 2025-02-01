Fabrikada ölenler ‘kusurlu’ sayıldı

Haber Merkezi

Balıkesir’in Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen, 11 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada ölen çalışanlar ‘kusurlu’ sayıldı. ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ’de yaşanan patlama sonucu meydana gelen faciaya ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür’ün haberine göre raporda patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin net bir sebep sunulmazken üç ihtimal üzerinde duruldu.

Bu ihtimallerden birisinde ise kamera kayıtları delil olarak gösterilip hayatını kaybeden iki kadın çalışanın da patlamada ‘ihmali’ olduğuna işaret edildi. Bilirkişi, şirketin üç yöneticisini ‘asli’, iş güvenliği müdürü ile yaşamını yitiren kadın çalışanlar Selin Karanlıkoğlu ve Özlem Özçakır’ı ise ‘tali’ kusurlu buldu.

Raporda şu ifadeler yer aldı: “Video kayıtlarında olan, patlamanın hemen öncesi, Selin Karanlıkoğlu’nun, kurutma odasından 1 gün önce üretimi tamamlanmış, içerisinde nihai ürünlerin olduğu değerlendirilen kabı, Özlem Özçakır’ın odasının önünde bulunan, sevke hazır paketlenmiş kapsüllerin üzerine bıraktığı, belli bir süre sonra bu kabı alarak Özçakır’ın odasına gittiği ve görüntünün sona erdiği anlaşılmış, Karanlıkoğlu’nun önce paketlenmiş kapsüllerin üzerine koyup sonra Özçakır’ın odasına götürdüğü kabın infilak etmesi sonucu, paketleme alanında bulunan sevkiyata boxer kapsülleri infilak ettirmiş olabileceği…”

Diğer iki ihtimal ise depolanmış kimyasal maddelerin anlaşılamayan nedenden alev alması ve infilak etmesi ve kapsül üretiminin bir aşaması olan ve hassas patlayıcılar ile üretilen lak sıvısının, hazırlama odasında hazırlanma esnasında infilak etmesi olarak açıklandı. Öte yandan raporda, kamera kayıtlarının neden olmadığına ilişkin kamera kayıt sistemini de destekleyen kesintisiz güç kaynaklarının bakımının 29 Temmuz 2024’te yapıldığı tespit edildi. Ancak kontrollerde ‘Nonel Kapsül Montaj’ bölümündeki güç kaynağının akülerinin ömrünü doldurduğuna dair rapor bulunduğu vurgulandı. Bilirkişi, çalışır durumda olsa dahi akülerin ömrü dolduğu için şebeke elektriği kesildiğinde kameraların kaydının çalışmasının mümkün olmadığını vurguladı.