Fabrikada patlama: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki patlama meydana geldi, 1 işçi yaralandı.
Kaynak: iHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki patlama meydana geldi, 1 işçi yaralandı.
Olay saat 16.30 sıralarında OSB’de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki talaş silosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından kollarından yaralanan Zeynedddin E.(26), özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.