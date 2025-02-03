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Fabrikada patlamada 6 işçi sesten etkilendi

Ajans Haberleri
  • 03.02.2025 11:48
  • Giriş: 03.02.2025 11:48
  • Güncelleme: 03.02.2025 11:49
Kaynak: DHA
Fabrikada patlamada 6 işçi sesten etkilendi

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında kimyasalların karışımı sırasında yaşanan patlamada sesten etkilenen 6 işçiden 4’ü hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11’inci Sokak’taki ilaç fabrikasında meydana geldi. Üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine fabrikaya, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada sesten etkilenen 6 işçiden 4’ü hastaneye götürüldü, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Patlamanın yaşandığı bölümde itfaiye ekipleri inceleme başlattı. (DHA)

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