Fabrikada şüpheli ölüm: 49 yaşındaki işçi dinlenme odasında ölü bulundu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada çalışan 49 yaşındaki Bülent Taşkın, dinlenme odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Taşkın’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre olay, Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikanın dinlenme odasına giden Bülent Taşkın’dan uzun süre haber alamayan iş arkadaşları, Taşkın’ı hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşkın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bülent Taşkın’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Sakarya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.