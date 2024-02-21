Fabrikadan gelen koku, yalıtımlı camlardan bile sızıyor

Eskişehir’de faaliyet gösteren Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’ndan yayılan ve yalıtımlı camlardan dahi sızan koku için yurttaşlar önlem alınmasını istiyor.

Eskişehir’in Şeker Mahallesi’nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nda üretimin artmasıyla birlikte yayılan koku çevrede yaşayan yurttaşları rahatsız ediyor.

5 Aralık 1933’te inşaatı tamamlanıp açılan fabrikanın yaydığı kokuya bazı yurttaşlar yalıtımlı camları kapalı olsa dahi evlerinin içerisinde duyduklarının altını çizdi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, koku hakkında şöyle konuştu: “Eskişehir’deki şeker fabrikasının kokusu onlarca yıldır tartışılır, zaman zaman saman alevi gibi parlar ama bu koku kaybolunca bu konu gündemden düşer. 1990’lı yıllarda şeker fabrikasının Alpu ilçesine taşınacağı gündeme gelmişti. Hatta o dönemin belediye başkanı yer tahsis edeceğini açıkladı. Ancak onlarca yıldır Şeker fabrikasının kokusunu Eskişehirliler çekmek zorunda kaldı. Sorun mevcut imkanlarla mevcut uygulamayla çözülemiyor. Çözülemediği de onlarca yıldır kokunun devam etmesinden, halkın şikâyetlerinden, medyanın gündeme taşımasından belli.”

30 senedir fabrikaya yakın ikamet eden Ali Himmet Baykul, yetkililerin soruna el atmasını istedi. Yalıtımlı camlardan dahi kokunun evine dolduğunu söyleyen Baykul, “Bu koku sorunu herhalde 20 senedir var. Buna küspe kokusu mu diyorlar ne diyorlar bilmiyorum. Bundan çok rahatsız. Bunun kokunun kaldırılmasını, yapılmasını istiyoruz. Normalde bu zamana kadar çoktan yapılması lazım ama ilgilendiklerini zannetmiyorum. Yani akşam saatlerinde böyle ahırda yatar gibi yatıyoruz geceleri. Ne zaman yapıyorlarsa bundan ne yapıyorlarmış bilmiyorum bir şey yapıyorlarmış. Kışın pancar alımlarından sonra şeker üretimine başladıktan sonra o küspe çıkıyor herhalde o zaman başlıyor. Camı açmamıza gerek yok zaten içeriye giriyor öyle böyle giriyor. Yani pencereler yalıtımlı olmasına rağmen yine giriyor. İğrenç yani eğer bunu ilgilenmiyorsa yazıklar olsun” dedi.

Kokuyu lağım kokusuna benzeten Mehmet Emin Kaptan, “Lağım kokusu gibi kokuyor. Çözüm isterim tabii sabahlar daha çok oluyor sisli havalarda” ifadelerini kullandı.