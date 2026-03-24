Fabrikalar çolak bırakıp öldürüyor

EMEK SERVİSİ

İSİG Meclisi, Antep’te iş cinayetlerine ilişkin hazırladığı raporunu paylaştı.

"Halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçlaması ile hukuksuz biçimde tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile dayanışma vurgusu öne çıktı.

Türkmen'in, patronların yargılanmadığını söylediği konuşması tutuklama gerekçesi yapılmıştı.

Raporda Türkmen’in dile getirdiği tablo doğrulanarak kentte işçilerin “mezbaha düzeni” diye adlandırdığı çalışma rejiminin giderek yaygınlaştığını kaydetti.

Raporda, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde onlarca işçinin çalışırken sakat kaldığı, patronların bunu olağanlaştırdığı, hatta panolara özel hastanelerin el cerrahisi reklamlarının asıldığı ifade edildi. El, kol, parmak, bacak ve göz kayıplarıyla sonuçlanan iş kazalarının sıklığına dikkat çekilen raporda, çok sayıda vakanın gizlendiği belirtildi.