Fabrikaların çatıları çöktü: 20 biçerdöver hasar gördü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde etkili olan yağışın ardından üzerlerindeki karın ağırlığına dayanamayan 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı çöktü.

Çökme nedeniyle çiftçiler ciddi maddi kayıp yaşarken, 20 biçerdöver hasar gördü.

Kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası 12 çırçır fabrikası ile bir ahırın çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Çökme sonucu çatıların altında kalan 20 biçerdöver hasar gördü.

Olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, çatılarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çökme nedeniyle çiftçilerin ciddi maddi kayıp yaşadığı belirtildi.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, ilçede 36 çırçır fabrikası bulunduğunu belirterek, “Kar yağışı nedeniyle 12 fabrikamızın çatısı çöktü. Çatıların altında 20 biçerdöver kalarak hasar gördü. Bir ahırın da çatısı çöktü. Çok büyük bir zarar oluştu. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.