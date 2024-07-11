Fabrikanın taşınmasını istemeyen işçiler nöbet başlattı

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, İzmir’deki ZF Lemförder fabrikasında yapılan işlerin bir kısmının Sakarya’da bulunan başka bir tesise taşınacağına ilişkin nöbete başladı.

HABER MERKEZİ

Almanya merkezli otomotiv tedarik firması olan ZF grubuna ait İzmir ZF Lemförder fabrikasında, 200 işçinin çalıştığı ağır vasıta-ticari araç bölümünün başka bir şehre taşınacağı haberleri üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, fabrikada “İş ve Gelecek Nöbeti” nöbeti başlattı.

Sendikanın Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla başlatılan nöbet, yarın (Cuma) saat 15.00’e kadar devam edecek. Yalnızca İzmir’deki fabrikada değil, Gebze’de bulunan ZF grubuna ait üç fabrikada da eylemler yapıldı.

Gebze’deki ZF Sachs fabrikalarında İzmir’deki işçilerle dayanışmak amacıyla bildiri okuyan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, “ZF Lemförder işçisi yalnız değildir!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla ZF yönetimini protesto etti.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

ZF grubuna ait 4 fabrikada mücadeleyi yükselten yaklaşık 2 bin metal işçisi, bir an önce belirsizliğin ortadan kalkmasını, şirket yönetiminin sendikayla bir araya gelerek konuyu sendikayla birlikte değerlendirmesini talep ediyor. İşlerine, ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıkmak için birlik ve dayanışma içinde sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten işçiler, olası bir hak gaspına, dayatmaya, işten atmalara izin vermeyeceklerini vurguladı.