Fabrizio Romano duyurdu: Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu

Eyüpspor ile yollarını ayıran Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Arda Turan önümüzdeki günlerde Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü olarak imza atacak. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Geçmişte Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray ve Başakşehir takımlarında forma giyen oyuncu, teknik direktör Marino Pusic'in yerine Shakhtar Donetsk'in başına geçecek.

🚨🇺🇦 Arda Turan will sign in as new Shakhtar Donetsk manager in the next days, agreement done and here we go!



Former Barça and Atlético midfielder will start new chapter at Shakhtar replacing coach Marino Pusic.



Understand the contract will be valid until June 2027. 🇹🇷 pic.twitter.com/M0CAizuKNs