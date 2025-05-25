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Fabrizio Romano duyurdu: Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu

Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü oldu. Turan'ın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak.

Spor
  • 25.05.2025 14:23
  • Giriş: 25.05.2025 14:23
  • Güncelleme: 25.05.2025 14:28
Kaynak: Spor Servisi
Fabrizio Romano duyurdu: Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu
Fotoğraf: AA

Eyüpspor ile yollarını ayıran Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Arda Turan önümüzdeki günlerde Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü olarak imza atacak. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Geçmişte Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray ve Başakşehir takımlarında forma giyen oyuncu, teknik direktör Marino Pusic'in yerine Shakhtar Donetsk'in başına geçecek.

Turuncu siyahlı ekiple Arda arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşme, Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak.

Eyüpspor’u geçen sene TFF 1. Lig’de şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıyan Turan, bu sezon da Süper Lig’de Eyüpspor ile 53 puan topladı.

Shakhtar Donetsk ise bu sene Ukrayna Ligi’ni 3’üncü sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi’ne eleme turundan katılım hakkı elde etti.

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