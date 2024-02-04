Facebook 20 yaşında

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağları arasında yer alan Facebook, veri güvenliği ve rekabet ihlali tartışmalarıyla yıpransa da "Meta" şemsiyesi altında metaverse alanındaki atılımlarıyla yoluna devam ediyor.

Mark Zuckerberg ve 3 arkadaşının 4 Şubat 2004'te Harvard Üniversitesi'ndeki yurt odasında kurduğu Facebook, dünya çapında en çok kullanılan sosyal platform olmaya devam ediyor.

Şirket, WhatsApp ile Instagram gibi popüler uygulamaları da bünyesine katarak yıllar içinde hızla büyüdü.

İmaj değişikliğine giderek 2021'de yoluna "Meta" ismiyle devam etme kararı alan şirket, yıllar içinde yaşanan skandalların, veri güvenliği, rekabet ihlalleri ve sansüre ilişkin eleştirilerin gölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.