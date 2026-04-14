Facebook'un eski yöneticisi kitap yazdı: "Umursamaz İnsanlar"

Sarah Wynn-Williams’ın “Umursamaz İnsanlar”, teknoloji şirketlerinin iç yüzünü anlatan içeriğiyle Destek Yayınları tarafından Türkçede yayımlandı. Kitap, yazarın Facebook’ta geçirdiği yıllara dayanan deneyimlerini anlatıyor.

Orijinal adı "Careless People" olan kitap, yazarın Facebook’ta geçirdiği yıllara dayanan tanıklıklarını içeriyor. Wynn-Williams, küresel teknoloji şirketlerinin yalnızca dijital dünyayı değil, siyaseti, demokrasiyi ve toplumları nasıl şekillendirdiğini içeriden bir gözle anlatıyor. Kitapta yer alan anlatılar; devlet başkanlarıyla yürütülen temaslardan, veri gücünün nasıl küresel bir silaha dönüştüğüne kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Kitabın özellikle teknoloji devlerinin siyasi süreçler üzerindeki etkisine dair bölümler, medya ve akademi dünyasında yoğun tartışmalara yol açtı. Sosyal medya platformlarının seçimler, kamuoyu ve bilgi akışı üzerindeki rolü yeniden sorgulanırken, kitap pek çok ülkede “dijital çağın etik krizi” üzerine yapılan tartışmaların referans noktalarından biri haline geldi.

Doğan Aydoğan'ın çevirdiği kitapta, idealizmle başlayan bir hikâyenin giderek karanlık bir tabloya evrilmesi. Yazarın kendi ifadesiyle bu süreç, “umut dolu bir başlangıçtan, pişmanlıkla biten bir hikâyeye” dönüşüyor.

"Umursamaz İnsanlar", yalnızca teknoloji dünyasını değil; gücü, sorumluluğu ve insan doğasını yeniden düşünmeye çağıran bir kitap. Küresel yankılarıyla dikkat çeken bu eser, Türkiye’de de benzer tartışmaları tetikleyecek güçlü bir içerik sunuyor.