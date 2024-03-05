Facebook ve Instagram'daki sorun giderildi

Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun giderilmesiyle, sıkıntı yaşayan kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor.

Meta çatısında bulunan popüler sosyal medya ağları Facebook ve Instagram'a birçok ülkede yaklaşık 1.5 saat erişim sorunu yaşandı.

Sorunun giderilmesi için gerekli çalışmalara başlayan Meta, Facebook ve Instagram'daki sorunu giderdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook’ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.