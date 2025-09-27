Facebook ve Instagram’da ücretli abonelik dönemi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Facebook ve Instagram'da ücretli abonelik dönemi başlıyor.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Meta Platforms, İngiltere’de Facebook ve Instagram kullanıcıları için reklamsız abonelik seçeneğini hayata geçireceğini açıkladı.

Şirketin duyurusuna göre, önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıcılar, ücret ödeyerek reklamsız deneyimden yararlanabilecek.

ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU

Reklamsız kullanım için iOS ve Android cihazlarda aylık 3,99 pound (yaklaşık 222 TL), web üzerinden ise 2,99 pound (yaklaşık 166 TL) abonelik ücreti belirlendi.

Meta, kullanıcı verilerinin kişiselleştirme amacıyla işlenmeye devam edeceğini ancak reklam gösteriminde kullanılmayacağını vurguladı.

Abonelik sistemine geçmeyenler, uygulamaları ücretsiz olarak kullanmayı sürdürecek fakat reklam görmeye devam edecek.

Kullanıcılar, reklam tercihlerini diledikleri gibi kontrol edebilecek.