Facebook, WhatsApp ve Instagram ücretli olacak

Teknoloji şirketi Meta, ücret karşılığı verdiği hizmetlerde yeni döneme geçiyor. Şirket İnstagram, Facebook ve WhatsApp kullanıcıları için premium abonelikler denemeye başlacak.

BBC'nin haberine göre, sosyal medya devi Meta, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir adım atıyor. Şirket; Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarında yapay zeka destekli ayrıcalıklar sunan premium abonelik sistemini test etmeye hazırlanıyor.

YAPAY ZEKA İLE AYRICALIKLI İÇERİK DÖNEMİ

Meta'nın yeni abonelik modelinde odak noktası yapay zeka araçları olacak. Kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesine olanak tanıyan yeni nesil araçlar ve "Vibes" adı verilen video oluşturma uygulaması gibi özellikler, sadece premium abonelerin kullanımına sunulacak.

Bu hamleyle birlikte Meta, standart sosyal medya kullanımını bir "üretim merkezine" dönüştürmeyi hedefliyor.

REELS PAYLAŞIMI SINIRLANDIRILACAK

Yeni dönemin en tartışmalı gelişmesi ise içerik paylaşımına getirilen kısıtlamalar oldu. İngiltere ve ABD’deki bazı kullanıcılara gönderilen bildirimlere göre Meta, bağlantı (link) paylaşım sayısına sınır getirmeyi test ediyor.

Ücretsiz Kullanıcılar: Belirli bir sayıda bağlantı ve içerik paylaşabilecek.

Premium Aboneler: Sınırsız paylaşım hakkına sahip olacak.

Şirket, bu testi "bağlantı odaklı gönderilerin aboneler için bir katma değer olup olmadığını anlamak" amacıyla yürüttüğünü savunurken, birçok kullanıcı bu kısıtlama kararına tepki gösterdi.