"Facia otelinin sahibine ait yeni inşaatta ruhsata aykırı yapı"

Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciasının ardından, otel sahibi Halit Ergül’ün yangın öncesi ormanlık alanda yapımına başladığı ultra lüks otelde ruhsata aykırı ve izinsiz yapı tespit edildi. İnşaat mühürlenirken, Ergül’e ait başka bir 5 yıldızlı otelin de kaçak katlar nedeniyle turizm işletme belgesi iptal edildi.

Bolu’da 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin gelişmeler sürerken, otelin sahibi Halit Ergül’ün facia öncesinde ormanlık alanda yapımına başladığı yeni ultra lüks otelde mevzuata aykırı bir yapı tespit edildi.

Söz konusu otel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Bolu'da geçen yıl Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından açılan davada, otel sahibi Halit Ergül ile yönetimde yer alan eşi, iki kızı ve damadı hakkında 34’er kez müebbet hapis ile 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Davada yargılanan diğer sanıklar da çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Yangın faciasından önce Ergül’ün, Mesciler köyü sınırları içinde, ormanlık alanda yeni bir otel projesine başladığı öğrenildi. Kaba inşaatı süren yapı, facianın ardından mercek altına alındı.

İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, ruhsat eki onaylı mimari projede vaziyet planında 4 yapı yer almasına karşın, aynı parsel içerisinde ruhsata aykırı şekilde izinsiz ve ruhsatsız bir başka yapının inşa edildiği belirlendi.

İnceleme sonrası düzenlenen tutanakta, “Söz konusu yapının enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde yer aldığı, ancak ruhsat eki onaylı mimari projesinde vaziyet planında enerji nakil hattının yer aldığı ve enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi belirlendiği dolayısıyla o yaklaşma mesafesi içerisine yapı yapılamayacağı anlaşılmaktadır” denildi.

DİĞER OTELİNİN BELGESİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Halit Ergül’ün Karacasu beldesinde yapımına başladığı yeni otelin yakınında bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel de denetimlere takıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, otelde kaçak katlar tespit edilmesi üzerine yapı kullanım izinleri iptal edildi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otelin Turizm İşletme Belgesi de iptal edildi.