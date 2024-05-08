Facialara yönelik sorular yanıtsız kaldı: "Kimden, neyi saklıyorsunuz?"

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye’de art arda meydana gelen maden facialarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a maden kazalarını sordu. Bayraktar’ın verdiği yanıtta soruları cevapsız bıraktığını belirten Bülbül, "Son 5 yıl içerisinde kaç maden işçimizin hayatını kaybettiğini soruyoruz ama cevap vermekten kaçıyor. Bakan Bayraktar’ın cevap vermemesi, bu sorulardan kaçması, halktan bilgi saklaması Anayasa’nın 98. maddesine aykırıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Erzincan İliç’te ve Elazığ Alacakaya’da yaşanan maden facialarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a "Son 5 yıl içerisinde kaç madenci hayatını kaybetti” ve "Yapılan denetlemeler sonucunda kaç maden şirketine ceza kesildi?" diye sordu.

Bakan Bayraktar’ın "Son 5 yıl içerisinde kaç madenci hayatını kaybetti?" ve "Yapılan denetlemeler sonucunda kaç maden şirketine ceza kesildi?" sorularının da aralarında olduğu pek çok soruyu yanıtlamadığını aktaran CHP’li Bülbül, duruma tepki gösterdi.

Bülbül, "Sorularımızın yanıtsız bırakılmasından şu sonuç ortaya çıkmıştır: Bu ülkede ne maden kazalarını ne de ekolojik tahribatları önlemeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Madencilerimizin can güvenliği ise tamamıyla şansa bırakılmıştır" dedi.

Bülbül'ün konuya yönelik açıkaması şöyle:

"Geçtiğimiz aylarda Erzincan İliç’te ve Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde yaşamış olduğumuz maden kazaları hepimizi derinden etkilemiştir. Denetimsiz maden sahalarıyla ülkemiz ranta açıldığı için maden faciaları hafızamızda yer edinmiş durumdadır. Soma maden faciası yıllar geçmesine rağmen aklımıza kazınmış ve sonrasında da denetlenmeyen maden sahalarında kazalar yaşanmaya devam etmiştir. İliç’te yaşanan kaza sonrasında kaybolan işçilerimize halen ulaşılamamış, Alacakaya’da üç işçimiz yaşamını yitirmiştir. Bir diğer yandan ülkemizin havası, suyu, toprağı göz göre göre kirletilmeye devam edilmektedir.

"BAKAN, CEZALARIN TAHSİS EDİP EDİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMADI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a konu ile ilgili soru önergesi verdim. 'Son 5 yıl içerisinde kaç madenci hayatını kaybetti?' diye sordum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bu soruma cevap verme zahmetinde bulunmayarak soruyu görmezden geldi. Buradan soruyorum, siz kimden neyi saklıyorsunuz? Kaç maden işçimizin yerin altında, zor koşullarda, güvencesiz şekilde çalışırken hayatını kaybettiğini bilmek, öğrenmek herkesin hakkıdır. ‘Yapılan denetlemeler sonucunda kaç maden şirketine ceza kesildi?’ diye sordum, o da yanıtsız bırakıldı. Kazalardan anlaşılan o ki maden şirketleri çalışmaya devam etti.

Sadece, 1 Milyar 136 milyon 224 Bin 705 TL tutarında idari para cezasının uygulandığını belirterek kesilen bu para cezalarının tahsis edilip edilmediğine dair ise bir bilgi de bulunulmamıştır.

"MADENCİLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİ ŞANSA BIRAKILMIŞTIR"

Sorularımızın yanıtsız bırakılmasından şu sonuç ortaya çıkmıştır: Bu ülkede ne maden kazalarını ne de ekolojik tahribatları önlemeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Madencilerimizin can güvenliği ise tamamıyla şansa bırakılmıştır. ‘Kaza değil, cinayet’ diyenleri gözaltına alan hükümet, felaketin önlenmesine yönelik bir politikaya sahip değildir."