Faciaların sorumlusu AKP

HABER MERKEZİ

22 yıllık AKP iktidarı döneminde ekonomik krizin ve yoksulluğun faturasını en çok çocuklar ödedi.

Peş peşe yaşanan çocuk ölümleri iktidarın sağlıktan ekonomiye her alandaki yetersizliğini ve politikalarındaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir Kadın Platformu, Selçuk’ta bir evde çıkan yangının ardından beş çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin eylem yaptı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada kadınlar adına konuşan Nuray Öztürk, AKP’li Özlem Zengin’in anneyi hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, “Her facianın altından yoksulluk ve devletin sorumluluğunu yerine getirmediği gerçeği ortaya çıkmışken bu açıklamaları kabul etmiyoruz” dedi.

İktidarın sermaye yanlısı politikaları yüzünden çocukların öldüğünü dile getiren Öztürk, TÜİK verilerine göre 7 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını belirterek “Bizim canımız ölüm düzeninize feda olmayacak” dedi.

İzmir’de HIV pozitif olduğu tespit edildikten sonra hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K.’nin babasının ifadesi ortaya çıktı. Baba K.K. ifadesinde, "Ev içinde önlem aldık" dedi. İzmir’de yaşadığı apartmanın ilaçlanması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay bebeğin ölümünün ardından tutuklanan ziraat mühendisi “Binaya girmemeleri konusunda uyardım” dedi.

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2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Elazığ’daki bir inşaatın şantiyesinde operatörün bulunmadığı sırada 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel, teleskopik yükleyiciye bindi. Çalıştırmaya uğraştıkları teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu Ateş ve Gözel, aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.