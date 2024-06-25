Facianın ilk duruşması 17 Temmuz’da görülecek

Haber Merkezi

İstanbul Beşiktaş’taki Masquerade isimli gece kulübünde yaşanan yangın faciasına ilişkin davada ilk duruşması 17 Temmuz’da Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görüleceği duyuruldu.

2 Nisan tarihinde Gayrettepe’de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Yangına ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8’er aydan 22,5’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına talep edilmişti.

Ayrıca iddianamede işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli aletler ile sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği kaydedilmişti.