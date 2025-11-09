Facianın yaşandığı fabrikada çalışan 16 yaşındaki Nida: O gün işe gitsem ben de ölecekmişim

Bilge Su YILDIRIM

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 3’ü çocuk 6 kadın işçi dün toprağa verildi. 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, kuzeni 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ve yine 15 yaşındaki akrabaları Cansu Esetoğlu'nun cenazesi morgdan alınarak Kocaeli Kayapınar Mahallesi’ndeki Kayapınar Mezarlığı'na getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, burada yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine kız çocuklarının arkadaşları da katıldı. 16 yaşındaki Nida Aydemir, iki senedir her yaz tatilinde Ravive Kozmetik’e gittiğini anlattı. Aydemir, şunları söyledi:

"8. sınıfın yaz tatilinde Ravive Kozmetik’te çalışmaya başladım. Patron Kurtuluş Oransal, her gün işletmede bize küfrederdi. Parfüm şişelerini üzerimize fırlatırdı. Ekmek parası, çalışmak zorundaydım. Diğer fabrikalar yaşım gereği beni işe almıyordu. O yüzden nefret etsem de bu işletmeye gidip çalışıyordum. Maaşlarımız zamanında yatmıyordu. Her işletmenin ayın 1’i ile 15’i arasında yatırdığı maaşı bize ayın 25’inde ancak veriyordu. Yemek hakkımız yoktu. İçeri girdiğimizde telefonlarımızı alır kutuya koyardı. Telefona bakarsak çalışmazmışız, öyle derdi. Sanki hapise girer gibiydi.

2 yaz tatili böyle geçti. Tabii sürekli kimyasal soluyoruz bir yandan, doktora gittiğimde ‘Ciğerlerin kötü, kanser olabilirsin’ dedi. Kanser lafı duyunca ben de işletmeye gitmeyi bıraktım. Şimdi liseler ara tatile girdi, dedim yeniden gideyim. Aslında ben de gidecektim dün ama son anda vazgeçtim. Meğer gitsem ben de ölecekmişim. Ölen herkesi tanıyordum. Kızlarla üç senedir arkadaştım, bugün cenazelerine geldim. Bu böyle olmamalıydı. Şimdi ne olacak, benim arkadaşlarımı, ablalarımı kim geri getirecek?"