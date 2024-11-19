Fahiş fiyat isteyen ev sahipleri ve emlakçılar protesto edildi

Antalya'da kiracılar fahiş kira zamlarına karşı eylemlerini sürdürüyor. Antalya Kiracılar Derneği Platformu’nun çağrısıyla Attalos Heykeli önünde bir araya gelen kiracılar, ev sahiplerini ve emlakçıları protesto etti.

"Barınmak anayasal haktır, Hakkımız elimizden alınamaz" pankartının açıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Seda Kul, “Bizler meydanlardayız, sesimizi duyurmak için mücadele veriyoruz. Antalya halkıyla birlikte, fahiş fiyat talep eden ev sahibi ve emlakçıları protesto ediyoruz. Siyasetçiler bu sorunlar karşısında bir şey yapmıyor” dedi.

İktidara ve yerel yönetimlere tepki gösteren Kul, “Emlakçıların ev kiralamasını istemiyoruz. Emlakçılar komisyon bedelini yalnızca kiracılardan almalarını doğru bulmuyoruz. Bu düzen değişmeli. Belediyeler bu konuda sorumluluk alabilir” şeklinde konuştu.