Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artması teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin beş maddesi daha kabul edildi. Teklifin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu’nda yarın 16. maddeden itibaren devam edilecek.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün de TBMM Genel Kurulu'nda devam edildi. Genel Kurul'da kanun teklifinin 1-12. maddeleri kapsayan ilk bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri bugün tamamlandı.

Ardından 24 maddeden oluşan kanun teklifinin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi. Milletvekilleri ilk olarak 12-24. maddeleri içeren ikinci bölümün tümü üzerine konuştu. Daha sonra, bu bölümde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi. Teklifin ilk bölümünde yer alan iki madde ve ikinci bölümünde yer alan üç madde olmak üzere toplamda beş madde görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

15. maddenin kabulünün ardından verilen aradan sonra komisyon yerinde olmadığı için TBMM Genel Kurulu, yarın faaliyetlerine devam etmek üzere kapandı.