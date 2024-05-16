Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarıyla ilgili kanun teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün de devam edildi. Genel Kurul'da kanun teklifinin tümü üzerine dün başlayan görüşmeler bugün tamamlandı.

Ardından 24 maddeden oluşan kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı. Teklifin ilk 3 maddesi görüşmelerin ardından oylanarak kabul edildi.

4. maddenin görüşmeleri sırasında toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu, yarın çalışmalarına devam etmek üzere kapandı.