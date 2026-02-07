Fahiş fiyatlar ifşa edildi: Aynı ürün Türkiye'de yurtdışından yüzde 3410 daha pahalı

Yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan alışverişlerde uygulanan 30 euro gümrük muafiyetinin kaldırılması uygulaması geçen günlerde yürürlüğe girdi. Uygulama Türkiye’de ticaret odaları tarafından olumlu karşılanırken başta gençler olmak üzere yurttaşın tepkisini çekti.

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından açılan bir internet sitesi ise düzenlemenin yurttaşa verdiği zararı da ortaya koydu.

Hürriyet Partisi tarafından açılan Kazıksepeti.com adlı sitede birçok ürünün fiyat karşılaştırması yapıldı. Platforma kullanıcılar, Türkiye'de yüksek bedelle satıldığını düşündükleri ürünleri yurt dışı fiyatlarıyla birlikte paylaşıyor.

Gönderilen bilgiler ekip tarafından incelenip doğrulandıktan sonra yayımlanıyor. Onaylanan ürünlerdeki fiyat farkları ise yüzdelik oranlarla hesaplanarak kamuoyunun erişimine açılıyor.

"EN KAZIK", VE "EN AZ KAZIK" KATEGORİLERİ

Birçok ürünün yer aldığı sitede “en kazık” ve “en az kazık” başlıklı iki kategori bulunuyor. “En az kazık” kategorisinde fiyat farkları yüzde 7’de kalırken “en kazık” kategorisinde ise yüzde 3410’a kadar çıkıyor.

Sitede yer alan bilgilere göre en ciddi fiyat farkı 5 yaş çocuklar için hazırlanmış “Peter Rabbit Tales: Little Library (Özel)” kitap setinde ortaya çıktı. Bu set yurtdışında 423,56 TL’ye bulunabilirken Türkiye’deki fiyatı ise tam 14.866 TL. Sitede yer alan linke tıkladığında ise ürünün fiyatının daha da artarak 22 bin 56 liraya çıktığı görülüyor.

Dikkat çeken ürünlerden birisi ise yurtdışında sadece 75,36 liraya satılan Vintage Çelik Küpe seti. Ürünün Türkiye’deki fiyatı tam 1139 TL. Türkiye’deki ürün yurtdışına göre yüzde 1411 daha pahalı.

"YERLİ VE MİLLİ TOGG" TÜRKİYE'DE DAHA PAHALI

En az kazık kategorisinde ise ilk sırada “Yerli ve milli” olarak sunulan TOGG 10XRWD Standart Menzil aracı yer alıyor. Yurtdışında 1 milyon 766 bin 540 TL’ye satılan aracın Türkiye fiyatı ise 1 milyon 870 bin TL. Aradaki fark yüzde 6. TOGG’un diğer bir modeli olan T10F V2 4More ise Türkiye’de yurtdışından yüzde 27 daha pahalı.