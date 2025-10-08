Fahiş fiyatlı su satışlarına denetleme: Firmalardan savunma istendi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, bazı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışına yönelik denetim yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada bazı işletmelerde fahiş fiyatlı su satışı yapıldığı paylaşımlarının gündem olmasının ardından denetim yapıldı.

Ticaret il müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler doğrultusunda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarda menü bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Masalardaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırıldı, şikayete konu olan su fiyatlarına yönelik inceleme yapıldı.

SULARIN SON ÜÇ AYA AİT ALIŞ FATURASI İNCELENDİ

Bu kapsamda Aksaray'da bazı kafe ve lokantalarda incelemelerde bulunan ekipler, şikayete konu suların son üç aya ait alış faturalarını talep etti ve firmalardan savunma istedi.

İşletmelerden savunmaların gelmesinin ardından sahada düzenlenen belgeler, bu savunmalar ve diğer belgeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek.

Fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere, kurulca 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar para cezası uygulanabilecek.

Öte yandan, Aksaray'daki bazı işletmelerde masa menülerinde mevzuat uyarınca fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildi. Bu kapsamda tutulan tutanaklar incelendikten sonra aykırılık nedeniyle 3 bin 166 lira idari para cezası verilebilecek.