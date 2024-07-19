Fahiş kitap ücretine isyan

MEB’in özel okullarda ücretsiz ders kitaplarının kullanılacağına ilişkin yönetmeliğine rağmen; özel okulların velilerden 40-50 bin TL’ye varan fahiş oranda kitap ücreti talebine veliler isyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılacağına ilişkin yönetmeliğine rağmen; özel okullar yeni eğitim yılı öncesinde velilerden 40-50 bin TL’ye varan fahiş oranda kitap ücreti talep etmeye başladı.

Duruma tepki gösteren veliler Bakanlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER’e başvurup şikayette bulundu. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, ‘‘Bir mal veya hizmetin satışı, başka bir mal veya hizmetin satışına bağlanamaz. Veliler bu ücretleri ödemek zorunda değil, ödeseler bile çocukları mezun olduktan sonra 10 yıl geriye dönük dava açabilirler’’ dedi.