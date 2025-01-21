Fahiş zamlar isyan ettirdi: Özel okul şikayetleri bir haftada yüzde 1100 arttı

Özel okullarda erken kayıt döneminin başlamasıyla birlikte uygulanan fahiş zamlar, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen zam sınırlamasının delindiğini belirten veliler, özel okulların uyguladığı zam oranının kendilerine uygulanmadığını vurgulayarak çözüm beklentilerini Şikayetvar üzerinden duyurmaya çalışıyor.

Şikayetvar tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılında özel okullarla ilgili en çok şikayet edilen konu fahiş fiyat artışı oldu.

Özel okulların, eğitim ücretleri dışında kitap, kıyafet ve yemek gibi ek hizmetler için yüksek meblağlar talep etmeleri de şikayet konuları arasında yer aldı. Verilere göre öğrencilerin kaydını iptal ettiren veliler, ödedikleri ücretlerin iadesinde sorunlar yaşadıklarını platform üzerinden duyurdu.

Ödenen yüksek ücretler karşılığında bazı özel okulların derslik ve kütüphane gibi fiziksel olanaklarının yetersizliği de velilerin dile getirdiği konular arasında yer aldı. Öğretmenlerin sık sık değişmesi veya deneyimsiz olması ve okul idaresinin velilerle iletişimde yaşadığı problemler de dile getirilen sorunlar olarak kaydedildi.

VELİLER NE İSTİYOR?

Özel okullara kayıt yaptıran veliler, ödediği ücret karşılığında yüksek kalite standartlarında eğitim talep ediyor. Ancak bu beklentiler genellikle karşılanmıyor. Şikayetlerde sıkça vurgulanan bir diğer konu, okulların fiyat politikaları ve ücretlendirme konusunda şeffaf olmaması. Veliler, ek hizmetler için talep edilen ücretlerin önceden net bir şekilde belirtilmemesinden şikayetçi.

Özel okullarda sunulan yemeklerin hem kalitesi hem de fiyatları yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Veliler, yemeklerin yetersiz ve besin değerlerinin düşük olduğunu belirterek özel okullara ödedikleri fahiş yemek ücretlerinin karşılığını alamadıklarını söylüyor.

Öğretmenlerin sık sık değişmesi, eğitim kalitesinin düşmesine neden olan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bazı veliler, bu durumun çocuklarının akademik performansını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Özel okullarda yeni mezun ve deneyimsiz öğretmenlerin istihdam edilmesi de bir başka eleştiri konusu olarak öne çıkıyor.

Veliler, okulların rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersiz olmasından da şikayetçi. Özellikle sınav stresi ve ergenlik dönemi sorunları yaşayan öğrenciler için destek programlarının artırılması gerektiği düşünülüyor.

Bazı özel okulların yeterli güvenlik önlemleri almadığı, yangın ve deprem gibi acil durumlar için uygun hazırlıklarının olmadığı yönünde eleştiriler bulunuyor.

Sınıfların kalabalık olması ve ortak alanların yetersizliği de fiziksel koşullara yönelik sıkıntılar arasında yer alıyor.