Fahrettin Altun'dan Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret: "İnsan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele konuları ele alındı"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Tunç'u ziyaret etti.

Altun ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’u bugün makamında ziyaret ederek, insan haklarının korunması, eşitliğin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele konularında çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.