Fahrettin Altun'dan Narin Güran cinayeti açıklaması: Soruşturmada gizlilik sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl öldürüldüğüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki gizlilik kararının sürdüğünü açıkladı.

Altun, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yetkili kurum ve kişilerin görevlerini 'titizlikle sürdürdüğünü' öne süren Altun, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığımız da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürütmektedir. Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz."