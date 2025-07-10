Fahrettin Altun görevden alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görevden alındı.

Altun'un yeni görevi de belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Altun, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığına atandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Fahrettin Altun'dan ilk açıklama geldi. Görevden alınan Altun, "İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum" dedi ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.



Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 9, 2025

YERİNE BURHANETTİN DURAN GETİRİLDİ

Öte yandan Altun'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

BURHANETTİN DURAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Burhanettin Duran, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" ifadesini kullandı.