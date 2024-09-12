Fahrettin Altun istedi, mahkeme eksiksiz kabul etti: 648 içeriğe erişim engeli

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un talebi üzerine farklı internet sitelerindeki 648 içerik hakkında ‘erişim engeli’ ve ‘içerikten çıkarma’ kararı verdi.

Fahrettin Altun’un avukatı aracılığı ile bugün yaptığı başvuru, bugün karara bağlandı. Mahkeme, Altun tarafından erişim engeli istenen 648 içeriğin tamamı hakkında aynı gün içinde ‘incelemesini tamamlayıp’ talep yönünde karar verdi.

‘Kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle erişime engellenmesi yönünde karar verilen içerikler arasında Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un aldığı maaşlara ilişkin haberler ve sahibi olduğu ‘kaçak yapı’ hakkında çıkan haberler gibi farklı konularda birçok haber yer aldı.

BirGün’de yer alan ve Fahrettin Altun’un evine kaç maaş girdiğine dair bilgilerin yer aldığı 4 haber de erişime engellenen içerikler arasında.

Ayrıca Fahrettin Altun ve eşi hakkında Ekşi Sözlük’te yayımlanmış yaklaşık 400 entry de erişime engellendi.