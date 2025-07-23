Fahrettin Altun, Özgür Özel’i doğruladı: Avukatı aracılığıyla Özkök’e belge gönderdi

Kısa süre önce İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, gazeteci Ertuğrul Özkök'e avukatı aracılığıyla gönderdiği belgelerle Ekrem İmamoğlu davasında 'kilit isim' olarak medyaya yansıyan Serdar Haydanlı'nın Cumhurbaşkanlığının etkinlikleri için İletişim Başkanlığı'ndan ihale aldığını doğruladı.

Yandaş medya gözaltına alınan iş insanı Serdar Haydanlı ile ilgili "İBB'nin kilit ismi" şeklinde haberler yayımlamış, Haydanlı’nın serbest bırakıldığı iddiaları ve AKP ile yakınlığı ortaya çıkınca bu haberler silinmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise Haydanlı’nın, Haydanlı'nın şirketi 4.5G Grup'un aldığı ihalelerden birinin de Cumhurbaşkanlığı'nın "100'üncü Yıl Kutlamaları" ile ilgili reklam filmi olduğunu kaydetmişti.

ALTUN 125 GÜN SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Altun, söz konusu açıklamalara tam 125 gün sonra avukatı aracılığıyla gönderdiği belgeyle yanıt verdi.

Ertuğrul Özkök 10haber'deki köşesinde, Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un kendisini aradığını aktararak "Dünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonraki en güçlü insanı, Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan mesaj var. Dün Altun’un avukatı Sezgin Tunç aradı ve söze şöyle başladı: ‘Sayın Altun’un isteği üzerine arıyorum. Kendisi şu an yurtdışında ve ‘özellikle' bir konuda sizi bilgilendirmemi istedi’" diye yazdı.

Özkök, Tunç'un ifadelerini şöyle aktardı: "Evet o yazı yazıldı. Ama sanki sadece Serdar Haymanlı’ya böyle bir yazı yazılmış gibi bir izlenim yaratıldı. Sayın Başkan 100’ncü Yıl kutlamaları dolayısıyla çok sayıda şirket için aynı türde ‘Görevlendirme’ yazısı yazdı. İsterseniz bu yazıların örneklerini size gönderebilirim. Yani o özel bir işbirliği için değil, Devlet kurumlarının 100’cü Yıl çalışmalarında kimlerle işbirliği yapılacağını gösteren genel bir yazıydı."

Özkök, "Niye bunu açıklamak için 125 gün beklediniz?" sorusuna Tunç'un şöyle yanıt verdiğini yazdı: "Yürümekte olan bir soruşturma söz konusuydu o nedenle bir açıklama yapmamayı uygun gördük."

Özkök, Altun'un avukatı aracılığı ile yaptığı bu açıklamayı 'resmi itiraf' olarak niteledi.

AVUKAT SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Özkök'ün yazısının ardından Altun'un avukatı Tunç, X hesabından tepki göstererek Özkök'ü manipülasyon yapmakla suçladı.

Tunç şunları yazdı: "Ertuğrul Özkök, yine bir manipülasyona imza atmışsınız. Bu, gazetecilik değildir. Müvekkilim Sayın Fahrettin Altun’un bağımsız Türk yargısı eliyle yürütülen herhangi bir soruşturmaya müdahil olması asla ve kata söz konusu değildir. Hele ki devam eden bir yolsuzluk soruşturması bağlamında ‘devlet müdahil oldu’ gibi bir iddiayı dile getirmek abesle iştigaldir."