Fahrettin Altun, Papa'ya güven mektubu sundu

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Fahrettin Altun, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya güven mektubunu sundu.

Altun, bu sabah Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Papa 14. Leo, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Büyükelçi Altun ile görüştü.

Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu ile ilgili son gelişmelere değinildiği belirtildi.

Altun, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.

Güven mektubu sunumu töreninde, Büyükelçi Altun'un eşi Fatmanur Altun, çocukları, Büyükelçilik Müsteşarı Elif Okutucu ve büyükelçilik yetkilileri de yer aldı.