Fahrettin Altun: Suriyeliler üzerinden oluşturulmaya çalışılan olumsuz havayı yakından takip ediyoruz

Kayseri'de bir çocuğa istismar iddiasının mahalle sakinleri arasında yayılmasıyla başlayan olaylar nedeniyle açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kayseri'de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Altun, "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Altun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir.

Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.

Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz."

Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir.



Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2024

NE OLMUŞTU

1 Temmuz 2024 gecesi Kayseri'de bir çocuğa istismar iddiasının mahalle sakinleri arasında yayılmasıyla başlayan olaylar sığınmacılara yönelik saldırılara dönüşmüştü. Suriyelilere ait ev ve işleri ile araçlar kundaklanmıştı. Gerginlik sırasında 14 emniyet mensubu ve bir itfaiye eri yaralanmıştı. Öte yandan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilen olaylara sebep olan cinsel istismarı gerçekleştiren kişinin de gözaltına alındığı bildirilmişti.