Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.

Kararlar kapsamında yapılan diğer atamalar şöyle:

• Mustafa Kibaroğlu, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine,

• Mustafa Türker Arı, Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine,,

• Barış Ceyhun Erciyes, Arnavutluk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.