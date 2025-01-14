Fahrettin Altun’dan Suriye’deki yeni yönetime ‘dezenformasyon’ tavsiyeleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükûmetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin açıklamada medya ve iletişimin konuşulduğu belirtildi.

"Kara propaganda, dezenformasyon ve sistematik yalanlara karşı güçlü şekilde hareket etmek" gibi konu başlıklarında iki ülkenin birlikte hareket etmenin zaruri olduğuna dikkat çeken Altun, yeni hükumete her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

ALTUN'U SURİYE'YE DAVET ETTİ

İletişim Başkanı Altun, iletişim alanında iş birliğini somutlaştırmak amacıyla teknik uzman heyetin Suriye'ye gelebileceğini ifade etti.

Suriye'deki Yeni Hükûmetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer de Türkiye ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Suriye'nin iletişim alanında Türkiye'yi örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sizlere, Türkiye'deki kardeşlerimize en zor zamanımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan, çalışmaları yakından icra etmek için İletişim Başkanı Altun'u Suriye'ye davet etti.