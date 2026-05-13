Fahrettin Engin Erdoğan'dan çocuklar için 'Animasyon Atölyesi'
9 yaş ve üzeri çocuklara yönelik düzenlenen “Animasyon Atölyesi”, 16 Mayıs’ta İstanbul Bostancı’daki Çocuk Edebiyatı Evi’nde başlayacak. Eğitmen Fahrettin Engin Erdoğan eşliğinde gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar, stop-motion tekniğiyle kendi kısa animasyonlarını üretme fırsatı bulacak.
Eğitmen Fahrettin Engin Erdoğan eşliğinde 9+ yaş grubuna yönelik 'Animasyon Atölyesi' 16 Mayıs 2026 saat 14.00'te İstanbul Bostancı'da yer alan 'Çocuk Edebiyatı Evi'nde yüz yüze başlıyor.
Animasyon alanında kendilerini geliştirmek isteyen, hayal ettikleri hikâyeleri canlandırmaya hazır olan 9+ yaş grubu bu atölyede kendi animasyonlarını üretirken hem eğlenecek hem öğrenecek!
ATÖLYE İÇERİĞİ
• Hikâye oluşturma ve kurgu
• Karakter tasarımı
• Sahne planlama
• Stop-motion animasyon tekniği
• Kendi kısa animasyonunu oluşturma
KAZANIMLAR
• Yaratıcı düşünme becerisi
• Hikâye kurma ve ifade gücü
• Dijital üretim becerileri
• Problem çözme
Yer: Çocuk Edebiyatı Evi
Adres: Bostancı Mahallesi Morsalkım Sokak Erşen Apt. No: 19 Kat: 2 Daire: 10 Bostancı - İstanbul
İletişim / Kayıt: DM veya WhatsApp: 0531 083 98 97