"Fahrettin Koca istifa etti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddia edildi. Koca'nın istifasının ardından Kabine'deki değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddia edildi. Koca'nın istifasının ardından Kabine'deki değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affının istendiği öne sürüldü. Halk TV'de yer alan habere göre Kabine'deki değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiği ifade edildi.

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