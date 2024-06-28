"Fahrettin Koca istifasını sundu" iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunduğu, Kabine'deki değişikliğin kısa sürede kamuoyuna açıklanacağı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Güncel 28.06.2024 00:56 Giriş: 28.06.2024 00:56

Güncelleme: 28.06.2024 01:50 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)