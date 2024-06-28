"Fahrettin Koca istifasını sundu" iddiası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunduğu, Kabine'deki değişikliğin kısa sürede kamuoyuna açıklanacağı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddia edildi. Koca'nın istifasının ardından Kabine'deki değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.
Halk TV'de yer alan bilgiye göre; gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affını istediğini belirterek, kısa süre içerisinde Koca yerine farklı bir ismin bakan olarak görevlendirileceğini belirtti. Gazeteci İsmail Saymaz, Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. AKP'nin 31 Mart sonrası yaşadığı iç hesaplaşmada ilk istifanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldiği belirtildi.