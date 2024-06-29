Fahrettin Koca istifasını sundu iddiası: "Cumhurbaşkanı'nın o tavrını sindiremedi"

İstifasını sunduğu öne sürülen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yakın bir isim, Fatih Altaylı'ya konuştu. Koca'nın istifasını sunduğunu doğrulayan isim, AKP'nin Kızılcahamam kampındaki tartışmalara dikkat çekerek "Cumhurbaşkanı’nın kendisinden değil, Çokal yana tavır almasını içine sindiremedi" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu belirtilen ve önümüzdeki sürece ilişkin henuz net bir açıklama yapmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yakın bir isimle yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

Altaylı, Bakan Koca'ya mesaj attığını ancak Koca'nın kendisine dönmediğini, iki saat sonra ise kendisine çok yakın biri tarafından arandığını yazdı.

"KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMÜŞ HİSSETTİ"

Altaylı, istifa tartışmasıyla ilgili “Fatih Bey o iş bitti” diyen kişinin anlattıklarını şu şekilde aktardı:

“Kızılcahamam’da milletvekili Tuğba Vural Çokal'ın kendisine saldırısını ve bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanı’nın kendisinden değil, Çokal'dan yana tavır almasını içine sindiremedi. Kendini çok küçük düşürülmüş hissetti. Ardından bu sorun büyüdü. En küçük olumlu bir yaklaşım da görmeyince istifa etti."

"SAYIN BAKAN ARTIK BAKAN DEĞİL"

Geri dönüş ihtimali olmadığını da belirten kişi, "Bu iş bitti. Sayın Bakan artık Bakan değil. Herhalde yenisini bulunca açıklama yaparlar ama Fahrettin Bey artık Bakan değil” dedi.