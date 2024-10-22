Fahrettin Koca'nın paylaşımına tepki yağdı

Yenidoğan çetesi ile ilgili gelişmeler kamuoyunu sarsmaya devam ederken çetenin faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 1 sene boyunca Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili konuşmayıp Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin paylaşım yapması tepki topladı.

Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fahrettin Koca, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" dedi.

Ancak tweet'in beğeni sayısı kadar altına tepki gösteren yanıtlar geldi.

Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2024

Tepki gösteren kullancılılar, Koca'nın, en az 12 bebeğin ölümünden sorumlu olan Yenidoğan çetesi hakkında hiçbir açıklama yapmamasına dikkat çekti.

Çeteyle ilgili ilk ihbar CİMER üzerinden 27 Mart 2023'te gelmiş, 21 Mayıs 2023'te ise soruşturma başlatılmıştı.

Buna rağmen çete yaklaşık 1 sene daha faaliyetlerine devam etti ve 26 Nisan 2024'te düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı.

Sağlık Bakanlığı görevine 2018'de başlayan Koca, 2 Temmuz 2024'te istifa edene kadar bu görevi sürdürdü.