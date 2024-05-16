Fahrettin Koca yine verilerle oynayarak gerçeği çarpıtıyor

TTB birçok ilden tabip odaları online basın açıklaması düzenleyerek, son dönemde sağlık alanında tartışılan randevu uygulaması başta olmak üzere sağlıktaki birçok soruna dair görüşünü açıkladı. TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, pandemide olduğu gibi Sağlık Bakanı Koca’nın verilerle oynayarak hakikati çarpıttığını söyledi.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve birçok ilden tabip odaları online basın açıklaması düzenleyerek, son dönemde sağlık alanında tartışılan randevu uygulaması başta olmak üzere sağlıktaki birçok soruna dair görüşünü açıkladı.

Basın açıklamasını okuyan TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, pandemide olduğu gibi Sağlık Bakanı Koca’nın verilerle oynayarak hakikati çarpıttığını ifade etti.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) aylar sonraya verilen muayene, tetkik ve ameliyat randevularının artık ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade eden Dr. Ökten, “Sağlık Bakanı’nın bu sorunu randevusuna gelmeyen hastalara yüklemesi gerçekçi değildir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında poliklinik sayısı 850 milyon, acile başvuru sayısı 150 milyon olarak açıklanmıştır. Poliklinik sayıları açısından bakıldığında bir kişinin bir yılda hekim veya bir sağlık birimine başvuru oranı 10 olarak belirtilmiştir. Bu, OECD ülkeleri arasında en yüksek oranlardan biridir” diye ifade etti.

Acile başvuru oranında Türkiye’nin dünya birincisi olduğunu ifade eden Dr. Ökten, “Sağlık Bakanı nüfusun 4’te 1’inin aldığı hastane randevusuna gelmediğini ifade etti. Oysa sistemin tıkanmasına neden olan randevusuna gelmeyen hastalar değildir. 850 milyon poliklinik sayısı olan bir ülkede, 81 milyon gelinmeyen randevunun randevu sistemindeki tıkanıklığın baş sorumlusu olmadığı açıktır. Ayrıca randevusuna gelmeyen hastaların bir bölümü de randevusuz şekilde hizmet almaktadır. Burada Sağlık Bakanı daha önce pandemi ve depremde olduğu gibi verilerle oynayarak hakikati çarptırma yoluna gitmektedir” diye konuştu.