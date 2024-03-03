Fahrudin Ömerovic: Ligde kalmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktör Fahrudin Ömerovic, alacakları puanlarla ligde kalmak istediklerini belirtti.

Fahrudin Ömerovic, müsabaka sonrası Pendik Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Ömerovic, "Galibiyetler geldiğinde her şeyin harika gittiğini düşünüyoruz. Mutlaka hatalar olacak. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu takımın bana ilk gösterdiği şey irade gücü. Bizde irade gücü var. 10 maç daha var. Konyaspor, 10 maçtan sonra ligi en iyi şekilde bitirebilir. Ondan sonra yönetimin farklı bir planı olabilir. Ligde kalmak istiyoruz. Daha hiçbir şey bitmedi. Havaya girmememiz gerekiyor. Önümüzdeki Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarından puanlar almayı amaçlıyoruz. Sonrasında da arada çalışarak daha iyi hale gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.