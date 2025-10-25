Faik Çetiner kimdir? Hayatı, kariyeri ve vefatı

Spor basınının duayen isimlerinden biri olan Faik Çetiner, televizyon ekranlarında ve gazetelerde yarım asra yakın bir süredir izleyicilerin karşısına çıkan usta bir gazeteci ve sunucuydu. “Bizim Stadyum” programıyla milyonlarca sporseverin gönlünde yer edinen Çetiner, spor basınının en tanınan yüzlerinden biri olarak anılıyor. 25 Ekim 2025 tarihinde vefat eden usta gazeteci, ardında zengin bir kariyer mirası bıraktı.

FAİK ÇETİNER’İN HAYATI VE EĞİTİM YILLARI

Faik Çetiner, 1956 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Henüz 19 yaşındayken gazeteciliğe adım atan Çetiner, 1975 yılında Tercüman Gazetesi’nde spor muhabiri olarak meslek hayatına başladı. O dönemden itibaren Türk spor medyasının en güvenilir ve sevilen simalarından biri haline geldi.

GAZETECİLİK KARİYERİNİN İLK YILLARI

1975 ile 1990 yılları arasında Tercüman Gazetesi’nde çalışan Faik Çetiner, Türk futboluna ve spor dünyasına dair yaptığı haberlerle tanındı. Daha sonra 1990–1994 yılları arasında Meydan Gazetesi’nde spor müdürü olarak görev yaptı.

TELEVİZYON KARİYERİ: BİZİM STADYUM EFSANESİ

Faik Çetiner’in televizyon kariyeri, 1994 yılında Kanal 6’da Bizim Stadyum programıyla başladı. Bu program, Türkiye’de futbolun gündemini belirleyen, taraftarların büyük ilgiyle takip ettiği bir format haline geldi. Program yıllar boyunca farklı kanallarda yayınlanmaya devam etti, ancak Faik Çetiner’in sesi ve tarzı değişmedi.

Yıl TV Kanalı Program 1994–1996 Kanal 6 Bizim Stadyum 1996–1998 HBB Bizim Stadyum 1998–2004 ATV Bizim Stadyum 2004–2005 TRT 1 Bizim Stadyum 2005–2006 Flash TV Bizim Stadyum 2006–2008 Cine5 Bizim Stadyum 2008–2009 Kanaltürk Bizim Stadyum 2010–2012 TV8 Bizim Stadyum 2011–2012 TV8 Her Şey Futbol (Sinan Engin ile birlikte) 2012–2025 Habertürk Bizim Stadyum & Sportürk

2012 yılından itibaren Habertürk TV’de yayınlanan Bizim Stadyum ve Sportürk programlarında Serdar Ali Çelikler, Halil Özer ve Bülent Yavuz gibi önemli isimlerle birlikte ekranlarda yer aldı.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER VE MEDYA KURULUŞLARI

Dönem Gazete / Kurum Görev 1975–1990 Tercüman Spor Muhabiri 1990–1994 Meydan Spor Müdürü 1994–2025 Çeşitli TV Kanalları Sunucu / Program Yapımcısı

Faik Çetiner, sporu yalnızca anlatan değil, aynı zamanda yaşatan bir sunucu olarak tanındı. Kendine özgü tarzı, sakin anlatımı ve futbolculara olan saygısıyla hem izleyiciler hem de meslektaşları tarafından saygı gördü.

FAİK ÇETİNER’İN VEFATI

Usta gazeteci ve televizyoncu Faik Çetiner, 25 Ekim 2025'te sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti. 2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu. Türk spor basını, onun vefatıyla birlikte büyük bir duayenini kaybetti. Çetiner’in vefatı, hem spor camiasında hem de medya dünyasında derin üzüntü yarattı.