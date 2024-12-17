Fail ‘eğitmen’ değilmiş!

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 erkek çocuğunun şiddet ve istismara maruz bırakılmasına yönelik dava sürüyor. Davanın Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4’üncü duruşmasında üç çocuk daha tanık olarak dinlendi. Fail G.R.U. davanın üçüncü duruşmasında kendisini ‘din öğretmeni’ olarak tanıtırken mahkemede konuşan Yurt Müdürü O.O. ise G.R.U.’nun “eğitmenlik yapmadığını, hizmetli olarak görev yaptığını” ileri sürdü.

Üçüncü duruşmada tanık olarak dinlenen kendisini “yönetim memuru” olarak tanıtan H.Y.’nin, fail G.R.U.’nun “yurtta öğrencilerle ilgilendiğini” söyleyerek O.O.’nun ise son duruşmada tek yetkili ismin kendisi olduğunu söyledi. O.O.’nun yurttaki beş ‘eğitmenin’ de “hizmetli olduğunu” iddia etti.

KENDİLERİYLE ÇELİŞTİLER

Duruşmada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı da dosyaya eklenirken sanık G.R.U.’nun Sugözü Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği’nde kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Duruşmayı değerlendiren çocukların avukatlarından Mehmet Sutay Seydioğulları, Yurt Müdürü’nün yurtta din eğitimi verilmediği imajını yaratmaya çalıştığını ifade etti. Seydioğulları, “Duruşmada üç çocuk daha dinlendi, sanık G.R.U.’nun kendilerine şiddet uyguladığını, demir, tahta sopalarla veya çıplak elle onlara da vurduğunu söyledi. Çocukların aileleri şikâyetçi olarak dosyaya katıldılar” dedi.

Yurt Müdürü O.O. hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini ifade eden Seydioğulları, “Hâkim suç duyurusunun bekletilmesine karar verdi. Duruşmanın gidişatına göre suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor. Sanık G.R.U. önceki duruşmada ‘Kuran-ı Kerim öğretiyordum, dinlerini öğrenmeleri için yardımcı oluyordum’ diyerek aslında ‘eğitmen’ olduğunu kabul etmişti. Yurt Müdürü açıkça yalan beyanda bulunuyor. Kendilerinin gösterdiği tanıklara, yetkili olarak dinlenen kişilere, sanığın ifadeleriyle tamamen çelişen beyanlarda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan özel yurtları denetlemekle yükümlü olan İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu üyeleri Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Sarı, Alanya MTA Lisesi Müdürü Levent Kandemir ve Avsallar Recep Karaca ÇPA Lisesi Müdürü Servet Özdemir hakkında görevi ihmalden soruşturma açılmasına izin verilmesine karşın ifadesinin hâlâ alınmadığı öğrenildi. G.R.U.’nun "Atatürk’e hakaret" suçlamasıyla görülen davası 6 Şubat 2025’e ertelendi.

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NE OLMUŞTU?

G.R.U. hakkında 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. G.R.U.’dan şikâyetçi olan ailelerden birine cemaat tarafından şikâyetini geri çekmesi için para teklif edildiği öğrenilmişti.

Bilirkişi raporunda G.R.U.’nun telefonunda ‘oğlan ve kız çocuklarına ilişkin cinsel içerikli görüntüler tespit edilmişti.’ İstismara maruz bırakılan 3 çocuğun ailesinin G.R.U.’dan şikâyetçi olmadığı öğrenilmiş, ailelere kayyum atanmıştı.

G.R.U.’nun “çocuğun cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “12 yaşından küçük mağdurun nitelikle cinsel istismarı suçuna teşebbüs” suçlarından dosyaların birleştirilmesine karar verilmişti.