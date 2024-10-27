Fail erkek, evli olduğu kadını babasının mirasını almadığı için öldürmüş

Konya'da ders vermek için gittiği site önünde evli olduğu öğretmen kadını öldüren erkeğin ifadesinde, "Babası öldükten sonra miras kalmıştı, kendi payına düşeni alması istedim kabul etmediği için bu nedenlerle tartışma çıktı, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

Cinayet, geçen cuma günü saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru K.'yi özel ders vereceği site önüne kadar takip etti.

Abdullah K., yanında bulunan bıçakla Ebru K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 17 defa bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ebru K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan fail erkek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ebru K.'yi öldüren erkek Abdullah K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ebru benden boşanmak istiyordu, ben ise boşanmak istemiyordum. Babası vefat ettikten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istedim, Ebru bu teklifimi kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı daha sonra olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.